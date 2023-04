Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Lippe Feuerwehr rettet Waschbär aus misslicher Lage Von dpa | 23.04.2023, 21:58 Uhr

Einen geschwächten Waschbären haben Feuerwehrleute in Detmold (Kreis Lippe) aus einer misslichen Lage gerettet. Das Tier war am Sonntagnachmittag auf ein Fenstersims der Musikhochschule geklettert, wie die Feuerwehr mitteilte. Offensichtlich gelang dem kleinen Bären aus etwa vier Metern Höhe der Rückweg aber nicht mehr, so dass Passanten die Einsatzkräfte alarmierten.