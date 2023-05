Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Duisburg Feuerwehr rettet schwer verletzten Menschen aus Wohnung Von dpa | 12.05.2023, 07:14 Uhr

Ein Mensch ist bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Duisburg schwer verletzt worden. Das Feuer in der Erdgeschosswohnung sei in der Nacht zum Freitag gemeldet worden, hieß es vonseiten der Feuerwehr. Nachdem die Person von den Einsatzkräften aus der brennenden Wohnung gerettet worden sei, habe man sie nach der Erstversorgung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus gefahren.