Notfall Feuerwehr rettet Männer auf Drogentrip aus Steinbruch Von dpa | 02.07.2023, 13:24 Uhr

Die Feuerwehr hat drei unter Drogen stehende Männer aus einem Steinbruch in Wetter (Ennepe-Ruhr-Kreis) gerettet. Die Männer im Alter von 17, 18 und 22 Jahren sowie eine 22-jährige Frau hatten in dem Steinbruch im Stadtteil Esborn übernachtet und dort Drogen konsumiert, wie ein Sprecher der Feuerwehr in Wetter sagte. Die Männer verließen dann ihren Schlafplatz und fanden sich nicht mehr zurecht. Daraufhin rief die 22-Jährige die Rettung. Welche Drogen die Freunde genommen hatten, war zunächst nicht bekannt, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage sagte. Demnach hatten sie zusätzlich aber auch Alkohol getrunken.