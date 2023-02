Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Mönchengladbach Feuerwehr rettet Labrador aus Kanalschacht Von dpa | 03.02.2023, 08:31 Uhr

Ein Hund ist in Mönchengladbach-Hardt in einen Kanalschacht gefallen und von der Feuerwehr gerettet worden. Der Labrador hatte sich zuvor nicht selber befreien können - auch sein Herrchen konnte wegen der Enge und Tiefe des Rohrsystems nicht helfen, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Sie schickte einen Kollegen in den Kanal, den der Hund „sichtlich erfreut“ begrüßte. Der Labrador wurde mit einem Rettungsgeschirr aus dem Kanal gezogen und unverletzt seinem Herrchen übergeben.