Feuerwehrleute stehen zusammen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Rhein-Kreis Neuss Feuerwehr rettet Katzenkind aus Installationsschacht Von dpa | 30.07.2022, 18:35 Uhr

Ein Katzenkind hat sich in einem Einfamilienhaus in Grevenbroich in einen Installationsschacht verirrt - und musste von der Feuerwehr befreit werden. Das Kätzchen mit dem Namen Gio war gerade erst neu eingezogen. Es steckte hinter Heizungs- und Entwässerungsrohren sowie Elektroleitungen und war völlig unerreichbar für die Besitzer, wie die Feuerwehr mitteilte.