Ennepe-Ruhr-Kreis Feuerwehr rettet fünf Menschen bei Gebäudebrand 10.10.2023

In Hattingen hat die Feuerwehr mit einer Leiter drei Kinder und zwei Erwachsene von dem Balkon eines brennenden Gebäudes gerettet. Die Menschen befanden sich in der Nacht zu Dienstag im ersten Obergeschoss und konnten das Haus über den verrauchten Treppenraum nicht mehr verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Weitere Bewohner hatten das Gebäude zuvor selbstständig verlassen und versucht, das Feuer im Erdgeschoss zu löschen. Die Feuerwehr führte den Angaben zufolge zusätzlich noch Nachlöscharbeiten in der Küche durch.