Düsseldorf Feuerwehr rettet Frau und Katze aus brennender Wohnung Von dpa | 27.11.2022, 16:21 Uhr

Die Feuerwehr hat am Samstagabend in Düsseldorf eine Frau und ihre Katze aus einer brennenden Wohnung gerettet. Die Frau sei leicht verletzt im Krankenhaus behandelt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag und ergänzte: „Der Katze ist nichts passiert, soweit ich weiß.“ Die Wohnung sei nach dem Brand unbewohnbar.