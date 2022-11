Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Kleve Feuerwehr rettet Familie mit Kind aus brennendem Haus Von dpa | 08.11.2022, 13:58 Uhr

Eine junge Familie mit einem einjährigen Sohn hat die Feuerwehr in Goch (Kreis Kleve) aus einem eigentlich leerstehenden und in Brand geratenen Wohnhaus gerettet. Als die Feuerwehrkräfte am Dienstagmorgen wegen „unklarer Rauchentwicklung“ an dem Gebäude eintrafen, habe der Keller in Flammen gestanden. Weil sie einen Lichtschein in einem der Obergeschosse bemerkt hatten, sei das bereits größtenteils verrauchte Haus parallel zur Brandbekämpfung nach Personen durchsucht worden, teilte die Feuerwehr mit.