Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Feuerwehreinsatz Feuerwehr neutralisiert ausgelaufene Schwefelsäure Von dpa | 02.05.2022, 15:19 Uhr

Bei einem Arbeitsunfall mit einem Elektro-Hubwagen ist bei Verladearbeiten in Gangelt (Kreis Heinsberg) am Montag Schwefelsäure ausgetreten. Mit speziellen Bindemitteln sei die Chemikalie neutralisiert worden, teilte die Feuerwehr mit. Bei dem Unfall wurde ein Großteil der zwölf Fahrzeugbatterien beschädigt, so dass auf dem Parkplatz acht Liter Batteriesäure, die hauptsächlich aus Schwefelsäure besteht, ausliefen. Die Feuerwehr machte außerdem die beschädigten Batterien transportfähig und barg den Elektro-Hubwagen. Nach zwei Stunden war der Einsatz für 15 Einsatzkräfte vorbei.