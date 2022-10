Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Brand Feuerwehr löscht brennenden Wohnwagen von 76-Jährigem Von dpa | 29.10.2022, 11:27 Uhr

Die Feuerwehr hat am Lippesee in Paderborn einen brennenden Wohnwagen gelöscht. Der Wagen brannte, weil sich am Freitagabend eine Propangasflasche entzündet hatte, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstagmorgen mit. Dabei sei der 76-jährige Bewohner des Campingwagens leicht verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, erklärte die Polizei. Sein in Brand geratener Wohnwagen und dessen Anbauten seien bei dem Feuer vollständig zerstört worden. Auch das Auto des Mannes sowie drei andere Dauercampingwagen seien beschädigt worden. Zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.