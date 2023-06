Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Brände Feuerwehr löscht brennenden Schrottberg in Ahlen Von dpa | 15.06.2023, 10:54 Uhr

Die Feuerwehr hat in Ahlen (Kreis Warendorf) einen Großbrand auf einem Schrottplatz gelöscht. Dort habe seit dem späten Mittwochabend nahe einer Lagerhalle ein Haufen aus Metall- und Elektroschott in Brand gestanden, sagte ein Feuerwehr-Sprecher am Donnerstagvormittag. Die Einsatzkräfte mussten den ungefähr acht Meter hohen Berg demnach zunächst abtragen, bevor sie einzelne Schichten ablöschen konnten.