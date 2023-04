Brand in der Uniklinik Düsseldorf Foto: Florian Schmidt/dpa up-down up-down Feuer Feuerwehr löscht Brand in Düsseldorfer Uniklinik Von dpa | 17.04.2023, 05:47 Uhr

Ein Brand in einem Operationssaal des Universitätsklinikums Düsseldorf hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Rund 65 Einsatzkräfte brachten das Feuer in der Urologischen Abteilung am Sonntagabend unter Kontrolle, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Patientenzimmer waren demnach nicht von dem Brand betroffen, verletzt wurde niemand. Ein Patient sei vorsorglich in ein anderes Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Polizei hatte wohl ein Beatmungsgerät Feuer gefangen.