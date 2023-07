Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Mettmann Feuerwehr löscht Brand im Kornfeld: Landwirte helfen mit Von dpa | 11.07.2023, 19:57 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein Brand auf einem etwa 1200 Meter langen Kornfeld hat die Feuerwehr Ratingen mit Unterstützung weiterer Kräfte gelöscht. Insgesamt seien etwa sechs Hektar direkt betroffen gewesen, teilte die Feuerwehr am Dienstagabend in Ratingen mit. Landwirte hätten mit ihren Geräten Brandschneisen gezogen und so die Löscharbeiten unterstützt.