Die Einheimischen wissen, dass die Wälder rund um Leeden aufgrund der Topografie an einem Hang oder auf kleinen Erhöhungen Wurzeln geschlagen haben. Diese Tatsache fordert ein hohes Maß an Wissen und Können, um auf einer langen Wegstrecke die Gerätschaften fachgerecht einzusetzen.

Ziel der Übung war es, ausreichende Wassermengen mit entsprechendem Druck an der Einsatzstelle zur Verfügung zu stellen, um einen Löschangriff wirkungsvoll durchführen zu können. Zum Einsatz kam eine Tragkraftpumpe. Die Schlauchstrecke (340 Meter) führte zu einem oberhalb gelegenen Waldgebiet mit einem beträchtlichen Höhenunterschied, was gerade die Besonderheit der Übung ausmachte. Am Ende der Übung stimmte die Zielsetzung mit dem Ergebnis überein.