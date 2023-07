Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Kreis Euskirchen Feuerwehr in Zülpich erwartet Löscharbeiten bis Mittwoch Von dpa | 23.07.2023, 09:34 Uhr | Update vor 47 Min.

Die Löscharbeiten auf dem Gelände einer Papierfabrik in Zülpich (Kreis Euskirchen) sollen laut Feuerwehr wohl noch bis Mittwoch andauern. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Zülpich in der Nacht zum Sonntag. Für Sonntag sei zu erwarten, dass die Einschränkungen im regionalen Zugverkehr aufgehoben werden könnten. Das Feuer sei unter Kontrolle, die einzelnen Glutnester abzulöschen, sei jedoch eine aufwendige Aufgabe, hieß es.