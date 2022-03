Feuerwehr FOTO: David Inderlied Industriegebiet Feuerwehr-Großeinsatz: Sieben Tonnen Schmelze ausgetreten Von dpa | 13.03.2022, 13:17 Uhr | Update vor 1 Std.

In einem Industriebetrieb in Mönchengladbach sind am Samstag durch die Außenwand eines Schmelzofens sieben Tonnen 2.000 Grad heiße Schmelze ausgetreten. Dabei schmolzen Kühlleitungen und entstanden Folgebrände, wie die Feuerwehr mitteilte.