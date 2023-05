Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Ermittlungen Feuerwehr findet Toten bei Dachstuhlbrand in Bad Salzuflen Von dpa | 30.05.2023, 17:12 Uhr

Bei einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Salzuflen ist am Dienstag ein Mensch ums Leben gekommen. Mehrere Bewohner konnten sich laut Mitteilung der Polizei aus dem Gebäude nordöstlich von Bielefeld retten, eine Person wurde von der Feuerwehr aus dem Erdgeschoss geholt. Nach den Löscharbeiten fanden die Rettungskräfte den Toten im Dachgeschoss. Die Identität sei offen, teilte die Polizei mit. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Todes- und Brandursache übernommen.