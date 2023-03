In Ennigerloh im Kreis Warendorf sind eine Scheune und ein Wohnhaus abgebrannt. In den Trümmern befand sich eine Leiche. Foto: Polizei Warendorf up-down up-down Grausiger Fund Feuerwehr entdeckt Leiche nach Brand im Kreis Warendorf Von Anke Schneider | 08.03.2023, 10:26 Uhr

Am Dienstag ist eine Scheune mit angrenzendem Wohnhaus in Ennigerloh-Westkirchen im Kreis Warendorf in Brand geraten. Die Feuerwehr entdeckte bei ihren Löscharbeiten eine Leiche.