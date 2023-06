Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Bochum Feuerwehr befreit Mann und Hund aus brennender Wohnung Von dpa | 10.06.2023, 11:55 Uhr

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben in Bochum einen Bewohner und einen Hund aus einer brennenden Wohnung gerettet. Beim Erkunden des Mehrfamilienhauses sei ihnen im verrauchten Treppenhaus eine Frau mit Verbrennungen entgegengekommen, die auf ihren Ehemann in der Wohnung hinwies, aus der bereits Flammen über den Balkon schlugen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag. Daraufhin seien zwei Trupps mit Atemschutz in das Gebäude entsendet worden, die den Mann befreien konnten. Außerdem wurde den Angaben zufolge ein Hund aus der Wohnung gerettet.