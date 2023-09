Tiere Feuerwehr befreit Hund aus Fabrikschacht Von dpa | 12.09.2023, 08:18 Uhr | Update vor 24 Min. Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down

Die Feuerwehr hat in einen entlaufenen Hund in Hagen aus einem Fabrikschacht befreit. Sein Leben hat er vermutlich einer 45-Jährigen zu verdanken. Die wartete am Montagabend auf den Bus und hörte plötzlich Wimmern und Jaulen, das vom Gelände einer leerstehenden Fabrik kam, wie die Polizei mitteilte. Sie rief den Notruf an.