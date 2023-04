Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Tiere Feuerwehr befreit eingeklemmtes Pferd Von dpa | 09.04.2023, 14:49 Uhr

Die Feuerwehr hat am Sonntag ein Pferd auf einem Reiterhof in Wetter im Ruhrgebiet aus einer misslichen Lage befreit. Das Tier hatte den rechten Hinterhuf in einer Futterraufe eingeklemmt und sich nicht mehr eigenständig befreien können, wie die Feuerwehr mitteilte. Nachdem eine Tierärztin das Pferd versorgt hatte, lösten die Einsatzkräfte nach Angaben der Feuerwehr die Verschraubung an der Futterraufe und drehten sie leicht. Dann befreiten die Helfer das Tier. Nach 75 Minuten wurde der Einsatz beendet.