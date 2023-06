Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Feuerwehr befreit Autofahrer nach Kollision durch Kofferraum Von dpa | 06.06.2023, 15:10 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einer Stadtbahn in Dortmund ist ein Autofahrer verletzt und in seinem Wagen eingeschlossen worden. Die Feuerwehr habe den Mann nach der Kollision am Dienstagmorgen durch den Kofferraum befreit, teilten die Einsatzkräfte mit.