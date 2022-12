Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Rauchgasvergiftung Feuerschale in der Wohnung als Heizung: Zwei Verletzte Von dpa | 11.12.2022, 11:36 Uhr

Zwei Menschen haben in Gevelsberg eine Feuerschale in ihrer Wohnung als Heizquelle genutzt und dadurch Rauchgasvergiftungen erlitten. Die Feuerwehr sei zuvor zu einem Rettungseinsatz gerufen worden, weil zwei Menschen über Kopfschmerzen, Schwindelgefühl und Übelkeit geklagt hätten. Die beiden Personen gaben an, in der benachbarten Wohnung Umbauarbeiten vorgenommen zu haben.