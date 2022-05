ARCHIV - Einsatzkräfte der Feuerwehr bei einem Übungseinsatz. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Bergisch Gladbach Feuer zerstört Wohnung in Mehrfamilienhaus Von dpa | 02.05.2022, 22:12 Uhr

Ein Brand hat nach Angaben der Feuerwehr eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bergisch Gladbach unbewohnbar gemacht. Verletzt wurde bei dem Feuer im Stadtteil Moitzfeld niemand, wie die Feuerwehr der Stadt am Montagabend mitteilte.