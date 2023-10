Brände Feuer zerstört Halle von Einrichtung für behinderte Menschen Von dpa | 03.10.2023, 11:57 Uhr | Update vor 41 Min. Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

In einer Einrichtung für Menschen mit psychischen und geistigen Behinderungen in Gangelt (Kreis Heinsberg) ist eine Maschinenhalle abgebrannt. Verletzt wurde nach Angaben einer Polizeisprecherin vom Dienstag niemand. Das Feuer war aus zunächst unbekannter Ursache in der Halle ausgebrochen, die zu einem landwirtschaftlichen Werkstattbetrieb der Einrichtung gehört. Der Brand zerstörte mehrere Traktoren, Erntemaschinen, Strohballen und das Hallendach. Der Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude, wo auch Rinder- und Schweinemast betrieben wird, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Rund 60 Einsatzkräfte waren etwa drei Stunden bei den Löscharbeiten im Einsatz. Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag.