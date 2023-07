Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Brände Feuer in Wohnung: Polizei geht von Brandstiftung aus Von dpa | 25.07.2023, 17:43 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach einem Feuer in einer Wohnung in Detmold hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Sie gehe mutmaßlich von einem besonders schweren Fall von Brandstiftung aus, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach waren Beamte zu einer Amtshilfe vor Ort, als das Feuer ausbrach. Die Feuerwehr habe das Mehrfamilienhaus evakuiert, nach ersten Erkenntnissen seien bei dem Vorfall keine Anwohner verletzt worden, hieß es weiter. Ein 49-jähriger Bewohner sei wegen des dringenden Tatverdachts vorläufig festgenommen worden und befinde sich in Untersuchungshaft. Weitere Hintergründe blieben zunächst unklar.