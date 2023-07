Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Düsseldorf Feuer in Wohnhaus soll 24-facher Mordversuch sein Von dpa | 25.07.2023, 13:58 Uhr | Update vor 14 Min.

Nach dem Feuer in einem Düsseldorfer Mehrfamilienhaus ist gegen einen der Mieter Haftbefehl wegen versuchten Mordes in 24 Fällen erlassen worden. Der 64-Jährige befinde sich nun in Untersuchungshaft, sagte Staatsanwalt Martin Stücker am Dienstag in Düsseldorf auf Anfrage.