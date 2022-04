Feuerwehr FOTO: David Inderlied Unna Feuer in Wohnhaus in Kamen Von dpa | 12.04.2022, 08:21 Uhr | Update vor 14 Min.

In einem Wohnhaus in Kamen (Kreis Unna) ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner des zweigeschossigen Hauses blieben unverletzt, wie die Feuerwehr am Diestag mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe sich der Brand bereits in der Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebreitet. Das Gebäude sei derzeit nicht bewohnbar. Zum Sachschaden wurden keine Angaben gemacht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.