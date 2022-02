Feuerwehr FOTO: David Inderlied Nordrhein-westfalen Feuer in Wohnhaus in Bocholt: Feuerwehr rettet zwei Bewohner Von dpa | 27.02.2022, 11:56 Uhr | Update vor 2 Std.

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bocholt (Kreis Borken) sind acht Menschen ins Krankenhaus gebracht worden. Das Feuer war am Samstagabend in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen und hatte sich schnell bis ins Dachgeschoss ausgebreitet, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Menschen seien aus einer verrauchten Wohnung in der ersten Etage gerettet worden, die übrigen Bewohner hätten sich selbst in Sicherheit gebracht. Zwei Erwachsene und sechs Kinder seien zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden.