Lippe Feuer in Tischlerei in Blomberg Von dpa | 29.01.2023, 08:23 Uhr

In einer Tischlerei in Blomberg (Kreis Lippe) ist am Samstagabend ein Brand ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine etwa 50 mal 50 Meter große Halle auf dem Gelände der Firma bereits vollständig in Flammen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe konnte sie keine Angaben machen. Verletzte gab es nicht. Die Löscharbeiten dauerten nach Angaben der Polizei auch am Sonntagmorgen noch an. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Zuvor hatten mehrere Zeitungen über den Einsatz berichtet.