ARCHIV - Ein Rettungswagen fährt über die Straße. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild FOTO: BORIS ROESSLER Krefeld Feuer in Küche: Ein Mensch wird verletzt Von dpa | 29.05.2022, 08:50 Uhr

Bei einem Brand während einer Feier in einer Krefelder Wohnung ist ein Mensch verletzt worden. Es habe am Samstagabend in einer Küche im Obergeschoss des Hauses gebrannt, teilte die Feuerwehr Krefeld mit. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, konnten sich mehrere Menschen aus der Wohnung retten. Die Wohnung sei nach dem Brand nicht mehr bewohnbar.