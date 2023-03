Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Unna Feuer in Kohle-Kraftwerk Bergkamen: Großeinsatz Von dpa | 04.03.2023, 16:41 Uhr

Ein Brand im Kraftwerk Bergkamen (Kreis Unna) hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Verletzt wurde dabei am Samstagmittag niemand, die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Wie ein Polizeisprecher sagte, war aus bislang ungeklärter Ursache ein Haufen Kohle in der Nähe eines Förderbandes in Brand geraten. Zuvor hatten die „Ruhr Nachrichten“ über den Einsatz berichtet.