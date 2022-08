ARCHIV - Handschellen stecken in der Gürtelhalterung eines Justizbeamten. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Landkreis Steinfurt Feuer in Haus gelegt: 73-Jähriger in Hannover gefasst Von dpa | 18.08.2022, 12:22 Uhr

Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in einer Wohnung in Rheine wurde der Tatverdächtige auf der Flucht mit seinem Auto in Hannover gefasst. ...