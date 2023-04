Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Brand Feuer in Essener Dachgeschosswohnung in der Nacht Von dpa | 07.04.2023, 11:21 Uhr

Im Essener Südostviertel hat in der Nacht auf Freitag die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Das Feuer fing bereits an, sich auf eine angrenzende Wohnung auszubreiten, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Der Bewohner der Nachbarwohnung rette sich an ein Dachfenster, um dem Rauch zu entkommen. „Wie durch ein Wunder blieb er unverletzt“, schrieb die Feuerwehr weiter. Die restlichen Hausbewohner konnten das Gebäude ebenfalls unverletzt verlassen.