Feuerwehr FOTO: Philipp von Ditfurth Rhein-Sieg-Kreis Feuer in Altenheim: Zehn Bewohner in Sicherheit gebracht Von dpa | 26.03.2022, 10:22 Uhr | Update vor 27 Min.

Ein Brand in einem Altenheim in Hennef nahe Bonn ist in der Nacht zum Samstag dank der schnellen Reaktion von Nachbarn glimpflich ausgegangen. Die Anwohner bemerkten den Feuerschein und riefen sofort die Rettungskräfte, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Polizeibeamte seien zuerst an dem Altenheim angekommen und hätten das Feuer an der Außenfassade mit Feuerlöschern von einem Balkon aus gelöscht. Zehn Bewohner des Heims seien in einen Aufenthaltsraum in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Sprecher. Sie konnten später wieder in ihre Zimmer zurück. Die Brandursache blieb zunächst unklar.