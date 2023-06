Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehr Feuer im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses Von dpa | 10.06.2023, 15:31 Uhr

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Alpen (Kreis Wesel) hat den Großteil des Dachgeschosses zerstört und einen geschätzten Sachschaden von 200.000 Euro verursacht. Die sieben Bewohner, fünf Erwachsene und zwei Kleinkinder, konnten das Haus in der Nacht auf Samstag rechtzeitig verlassen, wie die Polizei mitteilte. Fünf von ihnen seien vorsorglich im Krankenhaus untersucht und anschließend wieder entlassen worden. Die Polizei habe Ermittlungen zur Ursache für das Feuer aufgenommen.