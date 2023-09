Fenster schließen, Lüftung ausschalten Feuer im Herforder Gewerbegebiet: Warnung wegen Rauchentwicklung Von dpa | 30.09.2023, 16:35 Uhr | Update vor 47 Min. Bei einer Firma in Herford hat es gebrannt. Symbolfoto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down

Ein Feuer in einem Gewerbegebiet in Herford hat am Samstagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.