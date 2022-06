ARCHIV - Ein Rettungswagen fährt über die Straße. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild FOTO: BORIS ROESSLER up-down up-down Essen Feuer auf dem Gelände des Welterbes: Ein Verletzter Von dpa | 26.06.2022, 11:18 Uhr

Ein Food-Truck auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen hat am Samstagnachmittag Feuer gefangen. Der Eigentümer des Trucks wurde schwer verletzt, als er den Brand mit einem Feuerlöscher bekämpfte. Dies teilte die Feuerwehr Essen am Samstag mit. Er wurde mit Verbrennungen und dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Das auf dem Gelände befindliche UNESCO-Welterbe sei bei dem Feuer nicht beschädigt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.