Rhein-Sieg-Kreis Feuer auf 6000 Quadratmeter: Getreidefeld abgebrannt Von dpa | 08.07.2023, 14:54 Uhr

Nahe Hennef ist am Freitagnachmittag ein Getreidefeld abgebrannt. Eine hohe Rauchwolke war mehrere Kilometer weit zu sehen, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen rund 6000 Quadratmeter des Feldes, das kurz zuvor abgeerntet worden war, in Flammen. Zwischenzeitlich drohte das Feuer sogar auf einen angrenzenden Wald überzugreifen. Ursache für den Brand: offenbar ein defekter Mähdrescher.