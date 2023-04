Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Notfall Fettexplosion in Wohnung Von dpa | 17.04.2023, 17:13 Uhr

Bei der Explosion von Fett in der Küche einer Privatwohnung ist ein Mann in Gescher im Münsterland schwer verletzt worden. Der 45-Jährige habe schwerste Verbrennungen erlitten und sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden, teilte die Polizei im Kreis Borken am Montag mit. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden.