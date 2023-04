Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Raum Düsseldorf Festnahmen: Betrug mit gefälschten Gerichtskostenrechnungen Von dpa | 26.04.2023, 13:55 Uhr

Nach einem Betrug mit gefälschten Gerichtskostenrechnungen haben Ermittler am Mittwoch in Deutschland, Estland und Lettland 17 Objekte durchsucht und drei Beschuldigte verhaftet. Die Staatsanwaltschaft Detmold wirft den Tatverdächtigen in 270 Fällen gewerbs- und bandenmäßigen Betrug vor.