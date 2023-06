Mitarbeiter des Zolls Foto: Müller Thomas/dpa/Archivbild up-down up-down Kriminalität Festnahmen bei Zollaktion gegen Schwarzarbeit im Rheinland Von dpa | 20.06.2023, 15:37 Uhr

Im europaweiten Kampf gegen Schwarzarbeit und Menschenhandel hat das Hauptzollamt Aachen Nagelstudios, Imbisse und Restaurants rund um Aachen und in den Kreisen Heinsberg, Düren und Euskirchen kontrolliert. Dabei wurden bereits in der vergangenen Woche 19 Objekte und 75 Menschen überprüft, wie der Zoll am Dienstag mitteilte. Vorläufig festgenommen wurden drei Personen. Gegen fünf Menschen leitete der Zoll Strafverfahren ein, weil sie sich illegal in Deutschland aufhielten. Gegen vier Arbeitgeber wird demnach wegen Beihilfe ermittelt.