Düsseldorf Festnahme: Schmuck in Unterhose und gebrochene Fußgelenke Von dpa | 31.08.2023, 15:04 Uhr

Ein mutmaßlicher Einbrecher hat sich in Düsseldorf durch Schmuck in der Unterhose und zwei gebrochene Fußgelenke verraten. Zuvor war eine Düsseldorferin durch verdächtige Geräusche aus dem Schlaf gerissen worden und hatte einen Unbekannten in ihrer Wohnung erblickt, wie die Polizei am Donnerstag berichtete.