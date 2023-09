Ermittlungen Festnahme nach Schüssen - Streit zwischen Familien eskaliert Von dpa | 25.09.2023, 14:15 Uhr | Update vor 50 Min. Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach Schüssen auf einen 48-Jährigen in seinem Auto in Herford ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Totschlags gegen einen 42-Jährigen. Er soll nach bisherigem Stand der Ermittlungen im Zuge von Streitigkeiten zwischen zwei Familien am Sonntag auf den Kontrahenten geschossen haben, wie aus einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft von Montag hervorgeht.