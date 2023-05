Justiz Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Festnahme nach Fahndungsaufruf wegen sexuellen Missbrauchs Von dpa | 25.05.2023, 13:05 Uhr

Einen Tag nach ihrem öffentlichen Fahndungsaufruf hat die Polizei einen Mann, der Mädchen schwer sexuell missbraucht haben soll, festgenommen. Er sei am Donnerstagvormittag in seiner Wohnung festgenommen worden, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamts in Wiesbaden. Nach dem Fahndungsaufruf waren mehrere Hinweise eingegangen. Drei von ihnen deuteten auf den nun festgenommenen Mann hin. Zu seinen Personalien machte die Polizei zunächst keine Angaben. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.