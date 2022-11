Polizei Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizeieinsatz Festnahme in Spanien nach Gewaltdelikt in Warendorf Von dpa | 15.11.2022, 16:22 Uhr

Nach dem gewaltsamen Tod einer 21-jährigen Frau aus Warendorf im Münsterland hat die Polizei in Spanien den Tatverdächtigen kurz vor Madrid auf einer Autobahn festgenommen. „Der Beschuldigte hat sich von den spanischen Behörden widerstandslos festnehmen lassen“, sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt laut Mitteilung von Dienstag. Nun werde die Auslieferung des 30-jährigen Mannes beantragt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei aus Münster und Warendorf gemeinsam mit. Nach dem Mann war europaweit per Haftbefehl gesucht worden. Am Sonntag hatte ein Richter Haftbefehl wegen Mordverdachts, Vergewaltigung und Raubes mit Todesfolge erlassen.