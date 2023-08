Cold Case Festnahme 16 Jahre nach Mord an Stewardess in Velbert Von dpa | 31.08.2023, 13:48 Uhr Handschellen Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down

In einem weiteren „Cold Case“ scheint es zu einem Durchbruch gekommen zu sein: 16 Jahre nach der Ermordung einer 47-jährigen Stewardess in Velbert bei Essen haben Ermittler einen Verdächtigen festgenommen. Das bestätigte eine Sprecherin der Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Weiter wollte sie sich zu dem Fall zunächst nicht äußern: Man plane dazu eine Pressekonferenz - voraussichtlich am kommenden Montag. Die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ hatte zuvor berichtet.