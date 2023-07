Elektro- und Hip-Hop-Festival Juicy Beats Foto: Ina Fassbender/dpa/Archivbild up-down up-down Festivals Festival Juicy Beats beginnt mit Kraftklub und Nina Chuba Von dpa | 28.07.2023, 18:50 Uhr

Bei durchwachsenem Wetter ist am Freitag das Musikfestival Juicy Beats in Dortmund gestartet. Zu den Musik-Acts, die am ersten von zwei Festivaltagen im Westfalenpark erwartet wurden, gehörten unter anderem die Sängerin und Rapperin Nina Chuba, Rapper Montez und die Crossover-Band Kafvka. Als Headliner stand am Freitag die Chemnitzer Kombo Kraftklub auf dem Programm, für Samstagabend hat sich das Hip-Hop-Duo SDP angesagt.