Tourismus Ferienwochenende: Hochbetrieb an Flughäfen und auf Straßen Von dpa | 30.07.2022, 02:51 Uhr

Die Sommerferien in NRW steuern auf die letzte Woche zu. Doch in anderen Bundesländern fangen die Ferien erst an. Schon deshalb ist auf den Straßen absehbar viel los. An den Flughäfen sowieso. Reisende fürchten lange Wartezeiten - wie vorige Woche in Köln.