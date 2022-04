Reiseverkehr zu Ostern FOTO: Roberto Pfeil Verkehr Ferienstart in NRW: Viel los an Flughäfen und auf Straßen Von dpa | 08.04.2022, 21:18 Uhr | Update vor 24 Min.

In Nordrhein-Westfalen haben am Freitagnachmittag für etwa 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler die Ferien begonnen. Der ADAC hatte im Vorfeld vor einem großen Staupotenzial am Freitag und Samstag gewarnt. Bereits am Freitagmittag gab es laut ADAC mehr als 60 Kilometer Stau auf den Straßen in NRW. Bis zum Abend rechneten die Verkehrsexperten noch einmal mit deutlich mehr, da im Laufe des Nachmittags die Osterurlauber auf Berufspendler treffen sollten. Besonders betroffen seien die A1 in Richtung Norddeutschland, die A2 und die A3 von Köln in Richtung Oberhausen, teilte der ADAC mit.